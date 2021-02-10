Realme Q3 будет светиться в темноте

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Флуоресцентную краску нанесут на тыльную сторону Realme Q3

На прошлой неделе Realme объявила, что ей удалось продать более миллиона Realme Q2 и она довольна этим результатом. На очереди премьера Realme Q3, который компания называет «королем тысячи юаней». Пройдет она 22 апреля и акцент в смартфоне будет сделан на дизайн.

Тыльная крышка новинки будет изготовлена с применением флуоресцентной краски. В частности, в темноте должны светиться слова «Dare To Leap». Насколько фишка окажется популярной, покажут продажи.

Сообщается, что компания должна выпустить Realme Q3 и Realme Q3 Pro, где последний должен базироваться на Dimensity 1100, предложит AMOLED-дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ и аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч. В качестве программного обеспечения будет выступать Android 11 с фирменной оболочкой от производителя.

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Толщина корпуса новинки составит 8,4 мм и на задней панели установят систему из трех датчиков изображения. С учетом позиционирования, ценник на Realme Q3 должен стартовать с отметки $155, но начинка тогда должна быть попроще той, что предсказывают «прошке».

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Источник: cnmo