Где купить дешевле?

Реальные фото OPPO Find X3 Lite в сети. Знакомый дизайн?

25.01.2021 636 1

Появились фото OPPO Find X3 Lite с коробкой и комплектом

Линейка OPPO X3 продолжает расти. Ранее в сети проскакивали рендеры данного аппарата. Сегодня же мы имеем дело с утечкой реальных фото с комплектом.

 

Как мы видим, аппарат будет представлен на рынок в стандартном комплекте - с блоком питания и кабелем. Наклейка на передней панели указывает на наличие подэкранного датчика отпечатков пальцев.

 

Реальные фото OPPO Find X3 Lite в сети. Знакомый дизайн? – фото 1

 

Фото задней панели заставляет нас прийти к интересному выводу, ведь она имеет полное сходство с моделью OPPO Reno 5 5G. Так что, очевидно, OPPO Find X3 Lite это тот же Reno 5 5G, просто для других регионов. Такое мы наблюдали неоднократно с неймингом от китайский вендоров.

 

Поэтому предполагаем, что функционально они будут идентичны. Модель OPPO Find X3 Lite порадует нас FHD+ AMOLED екраном с частотой 90 Гц, чипом Snapdragon 765G, четвертной камерой 64 Мп+ 8Мп + 2Мп+ 2 Мп, батарее на 4300  мАч и ОС Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1.

Осталось только официально дождаться информации о том когда и под каким именно названием выйдут данные модели на разные рынки.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник : notebookcheck.net

OPPO OPPO Find X3 Lite Reno 5 5G
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 25.01.2021

Комментарии

Борис Далевский 0
Как же затрахал уже этот 765
25.01.2021 11:15

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Реальные фото OPPO Find X3 Lite в сети. Знакомый дизайн?