Реальные фото OPPO Find X3 Lite в сети. Знакомый дизайн?

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Появились фото OPPO Find X3 Lite с коробкой и комплектом

Линейка OPPO X3 продолжает расти. Ранее в сети проскакивали рендеры данного аппарата. Сегодня же мы имеем дело с утечкой реальных фото с комплектом.

Как мы видим, аппарат будет представлен на рынок в стандартном комплекте - с блоком питания и кабелем. Наклейка на передней панели указывает на наличие подэкранного датчика отпечатков пальцев.

Фото задней панели заставляет нас прийти к интересному выводу, ведь она имеет полное сходство с моделью OPPO Reno 5 5G. Так что, очевидно, OPPO Find X3 Lite это тот же Reno 5 5G, просто для других регионов. Такое мы наблюдали неоднократно с неймингом от китайский вендоров.

Поэтому предполагаем, что функционально они будут идентичны. Модель OPPO Find X3 Lite порадует нас FHD+ AMOLED екраном с частотой 90 Гц, чипом Snapdragon 765G, четвертной камерой 64 Мп+ 8Мп + 2Мп+ 2 Мп, батарее на 4300 мАч и ОС Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1.

Осталось только официально дождаться информации о том когда и под каким именно названием выйдут данные модели на разные рынки.

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Источник : notebookcheck.net