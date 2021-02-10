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Реальные изображения салфетки для дисплея от Apple

27.10.2021 253 0

Ткань оказалась темнее, чем ожидалось

Не так давно Apple выпустила в свободную продажу салфетку для протирки с нанотекстурой. С ее помощью компания предлагает очистить почти любой «яблочный» гаджет. Появление этого аксессуара вызвало волну обсуждений и хейта. Даже Илон Маск не удержался, чтобы не поиронизировать на тему кусочка ткани.

 

Реальные изображения салфетки для дисплея от Apple – фото 1

 

Но самое удивительное то, что ни один другой современный гаджет компании не вызвал такого ажиотажа как салфетка. Народ кинулся ее скупать и очередь из ожидающих растянулась до следующего года. Но есть те, кому повезло больше, и они уже получили салфетку. Один из счастливчиков решил похвастаться приобретением и выложил в сеть фото упаковки и ткани.

 

Реальные изображения салфетки для дисплея от Apple – фото 2

 

Первое. что бросается в глаза — бумаги на упаковку не пожалели. Премиальный продукт должен поставляться в соответствующей коробочке и тут можно забыть о том, что ты компания, которая ратует за рациональное использование природных ресурсов. На лицевой стороне упаковки изображена сама салфетка, а сзади напечатана основная информация о продукте.

 

Реальные изображения салфетки для дисплея от Apple – фото 3

 

Помимо довольно большой коробочки еще одним сюрпризом стал цвет салфетки. Если на сайте она выглядит совершенно белой, то в реальной жизни она на несколько тонов темнее и выполнена в сером оттенке. Что касается самой ткани, то по отзыву владельца, ощущается она действительно премиально и дорого-богато.

 

Реальные изображения салфетки для дисплея от Apple – фото 4

 

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Источник: phonearena

Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.10.2021

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Реальные изображения салфетки для дисплея от Apple