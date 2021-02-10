Реальные изображения салфетки для дисплея от Apple

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Ткань оказалась темнее, чем ожидалось

Не так давно Apple выпустила в свободную продажу салфетку для протирки с нанотекстурой. С ее помощью компания предлагает очистить почти любой «яблочный» гаджет. Появление этого аксессуара вызвало волну обсуждений и хейта. Даже Илон Маск не удержался, чтобы не поиронизировать на тему кусочка ткани.

Но самое удивительное то, что ни один другой современный гаджет компании не вызвал такого ажиотажа как салфетка. Народ кинулся ее скупать и очередь из ожидающих растянулась до следующего года. Но есть те, кому повезло больше, и они уже получили салфетку. Один из счастливчиков решил похвастаться приобретением и выложил в сеть фото упаковки и ткани.

Первое. что бросается в глаза — бумаги на упаковку не пожалели. Премиальный продукт должен поставляться в соответствующей коробочке и тут можно забыть о том, что ты компания, которая ратует за рациональное использование природных ресурсов. На лицевой стороне упаковки изображена сама салфетка, а сзади напечатана основная информация о продукте.

Помимо довольно большой коробочки еще одним сюрпризом стал цвет салфетки. Если на сайте она выглядит совершенно белой, то в реальной жизни она на несколько тонов темнее и выполнена в сером оттенке. Что касается самой ткани, то по отзыву владельца, ощущается она действительно премиально и дорого-богато.

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Источник: phonearena