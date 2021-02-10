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"Red Magic: Игровой планшет, покоряющий мир гейминга со своим мощным дисплеем, процессором и аккумулятором"﻿

Игровой планшет Red Magic от суббренда Nubia представляет собой увлекательное устройство со специализацией на играх. Вот основные характеристики и функции этого планшета:

1. Дисплей: Red Magic имеет 12,1-дюймовый 2,5K ЖК-дисплей с высокой частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации прикосновения 240 Гц. Это обеспечивает плавное изображение и чувствительное сенсорное управление. Дисплей также имеет пиковую яркость 600 нит и соотношение экрана 16:10 для увлекательного ощущения от просмотра.



2. Дизайн и портативность: Планшет имеет изящный металлический корпус, придающий прочность и премиум-виду. Общий вес планшета составляет всего 613 г, что делает его легким и портативным. Толщина планшета всего 6,5 мм, что способствует удобной переноске.



3. Производительность: Планшет работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, что обеспечивает исключительную производительность и эффективность. Он поддерживает связь 5G для быстрого и стабильного подключения к Интернету. Это позволяет играть в онлайн игры и выполнять другие задачи, требующие большой скорости передачи данных.



4. Аккумулятор: Планшет оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мАч, обеспечивающим длительную автономную работу. Он также поддерживает технологию флеш-зарядки мощностью 80 Вт, что позволяет полностью заряжать планшет за 55 минут.



5. Игровая среда и поддержка периферийных устройств: Red Magic имеет встроенную игровую среду, которая улучшает игровой опыт и предоставляет доступ к различным игровым функциям. Планшет поддерживает подключение периферийных устройств, таких как клавиатура и стилус, что позволяет играть в мобильные игры и игры AAA с комфортом.

6. Цены и доступность: Игровой планшет Red Magic доступен в двух конфигурациях: 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти по цене 3899 юаней (538 долларов США) и 16 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ памяти ценой 4599 юаней (635 долларов США). Есть также специальная версия планшета Transformers Red Magic Gaming Tablet Super Edition, которая стоит 4999 юаней ($690). Дополнительно можно приобрести магнитную клавиатуру за 599 юаней ($83) и стилус за 399 юаней ($55).



Планшет Red Magic демонстрирует свой впечатляющий дизайн, мощную производительность и специально разработанные функции для геймеров. С этим устройством игроки смогут наслаждаться высококачественным геймплеем и комфортным пользованием.

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Источник: gizmochina