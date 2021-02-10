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Redmi 12 получил обновление в HyperOS (MIUI 15) + скачать

15.01.2024 81 0

Обновление

Компания Xiaomi выпустила обновление своей прошивки HyperOS на основе Android 14 для бюджетного смартфона Redmi 12. Обновление предлагает несколько обновленный дизайн интерфейса, улучшенную производительность и функции обновленной системы.

Redmi 12 получил обновление в HyperOS (MIUI 15) + скачать – фото 1

Обновление HyperOS уже доступно для загрузки как через OTA, так и через Recovery. Размер файла составляет около 4,1 ГБ.

Redmi 12 был анонсирован в октябре 2022 года. Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем IPS с частотой 90 Гц, процессором Snapdragon 685 и 50 Мп основной камерой. Поначалу запускался на MIUI 13.

Redmi 12 получил обновление в HyperOS (MIUI 15) + скачать – фото 2

Обновление до HyperOS позволит воспользоваться новыми фишками системы и Android 14, в том числе усовершенствованной системой сообщений, новыми обоями, виджетами и прочим.

Если официальное обновление еще не последовало, загрузить HyperOS для Redmi 12 можно здесь:

Redmi 12 - скачать HyperOS

Напомним, что ранее на HyperOS обновились Redmi 12С, Note 12 и Note 12S. В списке ожидания серии Redmi note 12 только Pro и Pro Plus.

Автор: Andrii S. Дата публикации: 15.01.2024
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Redmi 12 получил обновление в HyperOS (MIUI 15) + скачать