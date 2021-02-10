Купить выгодно Redmi 9, Huawei P40 Lite и TWS-наушники Huawei FreeBuds 3i

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Скидки — неотъемлемая часть продаж. Они популярны и желанны. Продавцам они позволяют увеличить армию лояльных покупателей, а потребителям — немного сэкономить и совершать покупки с выгодой для собственного кошелька. Те, кто одержим идеей выгодных покупок знают, что скидки на нужные товары случаются нечасто, а действительно хорошие — еще реже.

Если вы не готовы часами шерстить просторы интернет-магазинов и постоянно мониторить цены, тогда вам пригодятся услуги Telegram-канала Andro price. Мы ищем скидки и промокоды для вас, а вам остается только выбирать, какое из предложений для вас подойдет и выгодно. Ниже подборка их трех интересных устройств, которые временно отдают по сниженной цене.



Huawei TWS - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: Freebuds 3i, ANC, Bluetooth 5.0, USB Type-C, аккум. кейса 410мАч

Цена: $63,99 - https://lite.al/rCqTwA

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Redmi 9

Характеристики: Helio G80, 6.53" FHD+, 5020 мАч, 3/32 Гб, NFC

Цена: RU $114,98/UA $117,09 - https://lite.al/SM8Wwr

Промокод "YLQDOW"

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Huawei P40 lite

Характеристики: Kirin 810, 6.4" FullHD, EMUI 10.0, 4200 мАч, 6/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: 14 290 руб - https://lite.al/4waW5

Промокод "HOME115"

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