Redmi A2: смартфон для вашей бабушки

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Готовится к выходу Pixel для бабушки

Немецкий инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) рассказал, что компания Xiaomi готовит к выходу преемника Redmi A1. Новинку назовут Redmi A2. Смартфон должен дебютировать в Европе до конца этого месяца.

Согласно утечке, гаджет получит три цвета, пластиковый корпус, двойную основную камеру с главным модулем на 8 МП и сенсором глубины на 2 МП(зачем он нужен так никто объяснить и не смог). IPS дисплей с диагональю 6.52 дюйма. Новинка будет работать под управлением процессора MediaTek Helio G36 и будет питаться от аккумулятора на 5000 мАч. Смартфон оснастят портом для зарядки microUSB и разъемом для наушников.

При взгляде на характеристики многие скажут, что смартфон плохой и покупать его нет никакого смысла. При прямом сравнении можно обнаружить ноунейм китайца с лучшим процессором, камерой или с большим объемом памяти. Но я хочу объяснить, почему именно подобное устройство будет лучше.

Для пожилых людей очень важна простота и стабильность работы. Увидев любой глюк или уведомление об экстренном закрытии приложения ваша бабушка или дедушка может испугаться и просто перестать нормально пользоваться смартфоном, они всегда боятся что-то сломать. Здесь же установлен Android go, он прост и понятен, стабилен и в нем нет ничего лишнего. Также все мы знаем, что пожилые люди немного неловки. Они могут его уронить или сесть на него без очков. А по материалам корпуса он будет гораздо лучше и практичнее конкурентов из китайской третьей лиги.

Конечно есть люди, которые и 14 Iphone могут подарить, но если вы ищете эконом вариант для подарка, то это очень неплохой вариант. Что касается цены, новинку будут продавать в Европе за 97 евро. У нас в Украине цена ожидается около 3800 грн.

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Источник: winfuture