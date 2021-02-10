Redmi AirDots 2 vs Redmi AirDots 3: вчера были по $17, а теперь $30. Но лучше ли стали?

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Обозреваем Redmi AirDots 3 и выясняем оправдывают ли они свое существование

Xiaomi не первая компания, которая начала производить TWS‑наушники, но именно она в числе тех, кто начал предлагать гарнитуры на все деньги: доступные и с оптимальным балансом возможностей за свой прайс. И она стремится не уступить столь важный рынок как беспроводные наушники. Но в случае с Redmi AirDots 3 у нее это может не получиться. Давайте посмотрим, на что способны Redmi ArDots 3 и насколько они оправдывают увеличившийся ценник.

Наушники поставляются в довольно внушительном зарядном кейсе, габариты которого обусловлены емким аккумулятором, способном зарядить наушники 3-4 раза. Сама гарнитура также не отличается изящностью и компактностью. Но при этом сам футляр приятно держать в руках, материалы используются не самые отстойные. В целом дизайн получился типичным для гарнитур Xiaomi и не отталкивающим.

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Эргономика не единственный минус Redmi AirDots 3. Установленный в ухо наушник приходится крутить, чтобы найти правильное положение и по истечении достаточно продолжительного времени он ощущается «камнем», от которого хочется побыстрее избавиться.

Нытье о недостатках Redmi AirDots 3 продолжим тем, что сенсорное управление работает коряво, а датчик автопаузы откровенно тупит и срабатывает с большой задержкой. Звуковая часть наушников также пример удешевления и попытки вписаться в заданный прайс. Звук неплохой, но только если не начать сравнивать звучание с чуть более дорогими аналогами. Redmi AirDots 3 звучат невыразительно, пресно и без «задора».

Еще одна боль — работа микрофона. Собеседники будут отмечать приглушенную и невыразительную речь, шум будет неизменным спутником разговора. Короче, если хотите хорошие и недорогие наушники, то Redmi AirDots 3 — не самое лучшее решение. Смущают многие аспекты и лучше поискать другой вариант. Все подробности — на видео. А обзор в текстовом варианте, читайте по этой ссылке.