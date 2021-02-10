Redmi AirDots 3 Pro: достойная работа над ошибками

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AirDots популярны. Причина тут очевидна — цена. Но в случае с Redmi AirDots 3 Pro говорить однозначно, что стоимость не обременительна, не приходится. Несмотря на то, что тут добавили несколько современных трюков, были сомнения, сможет ли новинка тягаться с конкурентами и что заход в средний сегмент будет успешным. Но, как всегда, все решают нюансы и особенности. Обо всем и поведаем.

Компания зашла на второй круг с третьим поколением, предложив измененный дизайн наушников и чехла, беспроводную зарядку и шумодав. Сам кейс выглядит и ощущается приятно, он компактный и корпус основательный. Redmi AirDots 3 Pro приятной и удобной формы: хорошо сидят в ушах.

У наушников довольно чистый и средней глубины звук. Даже на максимальной мощности гарнитура не шипит и не хрипит. Сам звук без перекосов, он сбалансирован. Особых нареканий звучание не вызывает. А вот к микрофону Redmi AirDots 3 Pro претензий немало, звук получается глухой. Нельзя сказать, что он работает идеально, для разговоров по телефону лучше выбирать места потише.

Redmi AirDots 3 Pro нельзя рекомендовать заядлым игроманам, которые часами залипают в играх и предпочитают это делать в наушниках. Отставание звука существенное и явно создает дискомфорт, эффект присутствия в игре убивается напрочь.

Остается лишь добавить, что связь с источником отличная и время работы приличное — на одном заряде Redmi AirDots 3 Pro работают около 6 часов. Весьма приятно, что для зарядки кейса используется порт USB Type-С и предлагается быстрая зарядка.

С Redmi AirDots 3 Pro компания показывает, то она делает успехи в музыкальном секторе. Наушники получились. Не без недостатков, но сильных сторон немало. В целом наушники успешная работа над «обычными» Redmi AirDots 3. Даже для своих $65 — это выгодное предложение, пусть и с рядом компромиссов.