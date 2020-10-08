Redmi готовит к анонсу «бюджетный» флагман с Snapdragon 865

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Xiaomi Mi 10T могут вывести на рынок Китая как Redmi K30T

Похоже, что Xiaomi уже отстрелялась в этом году с новинками, а вот Redmi еще не выполнила план премьер. Суббренд Xiaomi и не скрывает того, что готовится представить еще несколько новинок до конца года. Обещаны сюрпризы и продукты, которые достойны внимания. Один из них — флагманского уровня смартфон на базе чипа Snapdragon 865.

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Что это будет за модель, он озвучивать не стал. Но ряд инсайдеров предположили, что на рынок Китая компания выведет Xiaomi Mi 10T, но под другим именем. Предполагается, что новинка станет частью серии Redmi K30 и она вполне может именоваться Redmi K30T, а ее ценник будет ниже того, что просят за глобальный вариант.

А вот придут ли на рынок Китая модели Xiaomi Mi 10T Pro и Mi 10T Lite неизвестно. Когда точно представят Redmi K30T сведений нет, но на уровне предположений говорят о том, что премьера состоится в октябре.

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Напомним, что Xiaomi Mi 10T обладает 6,67-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 144 Гц, чипсетом Snapdragon 865, 6/8 Гб оперативки и флеш-накопителем на 128 Гб. В активе устройства фронталка на 20 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая 33-ваттная зарядка, а также тройная тыльная камера 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. В Европе за смартфон просят от 499 евро.

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Источник: mydrivers