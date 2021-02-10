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Redmi K40 и K40 Pro прошли сертификацию. Свежие изображения

10.02.2021 1172 0

Redmi K40 и K40 Pro засветились на официальных изображениях

Буквально вчера мы сообщали о том, что известна дата официального анонса флагмана Redmi K40.

 

Сегодня появился доступ к изображениям двух моделей линейки Redmi K40. Источником утечки, как и в случае с обновленным Xiaomi Mi 10, служит китайский орган сертификации TENAA.

 

Redmi K40 и K40 Pro прошли сертификацию. Свежие изображения – фото 1

 

На изображении видно, что модель Redmi K40 имеет плоский дисплей. Примечательно, что блок основных камер сзади очень сильно напоминает Xiaomi Mi11, только он на четыре модуля.

 

Redmi K40 и K40 Pro прошли сертификацию. Свежие изображения – фото 2

 

Старшая Redmi K40 Pro представлена в  другом цвете, но чисто визуально она такая же, как Redmi K40. Различия моделей скрыты внутри, и мы ожидаем официальных спецификаций для сравнения.

 

Напомним, Redmi K40 и K40 Pro ожидаются на Snapdragon 870 и Snapdragon 888 соответственно. Также моделям приписывают отличные дисплеи, стерео динамики и мощные аккумуляторы.

 

Мы расчитываем, что в этом году именно эта линейка станет «народным флагманом». Надеемся, что Redmi K40 и K40 Pro смогут предложить нам топовое «железо» по цене, которая ниже чем у остальных брендов (в том числе и Xiaomi).

 

Напоминаем, что официальная призентация моделей 25 февраля.

 

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Источник : news.mydrivers.com

Redmi K40 Redmi K40 Pro
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 10.02.2021

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Redmi K40 и K40 Pro прошли сертификацию. Свежие изображения