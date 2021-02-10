Redmi K40 и K40 Pro прошли сертификацию. Свежие изображения

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Redmi K40 и K40 Pro засветились на официальных изображениях

Буквально вчера мы сообщали о том, что известна дата официального анонса флагмана Redmi K40.

Сегодня появился доступ к изображениям двух моделей линейки Redmi K40. Источником утечки, как и в случае с обновленным Xiaomi Mi 10, служит китайский орган сертификации TENAA.

На изображении видно, что модель Redmi K40 имеет плоский дисплей. Примечательно, что блок основных камер сзади очень сильно напоминает Xiaomi Mi11, только он на четыре модуля.

Старшая Redmi K40 Pro представлена в другом цвете, но чисто визуально она такая же, как Redmi K40. Различия моделей скрыты внутри, и мы ожидаем официальных спецификаций для сравнения.

Напомним, Redmi K40 и K40 Pro ожидаются на Snapdragon 870 и Snapdragon 888 соответственно. Также моделям приписывают отличные дисплеи, стерео динамики и мощные аккумуляторы.

Мы расчитываем, что в этом году именно эта линейка станет «народным флагманом». Надеемся, что Redmi K40 и K40 Pro смогут предложить нам топовое «железо» по цене, которая ниже чем у остальных брендов (в том числе и Xiaomi).

Напоминаем, что официальная призентация моделей 25 февраля.

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Источник : news.mydrivers.com