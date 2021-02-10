Redmi K60 Ultra официально первый смартфон, который получит новую MIUI 15: чего ждать

61

﻿Требуется немного подождать

Во время вчерашней презентации были представлены не только интересные смартфоны в виде Xiaomi MIX Fold 3 и Redmi K60 Ultra, а также компании объявила интересные новости о предстоящем обновлении MIUI 15.





Среди анонсов Xiaomi показала, что Redmi K60 Ultra, как ожидали, станет первым устройством, которое получит обновление MIUI 15.





MIUI, специальная оболочка Android от Xiaomi, стала одним из секретов успеха компании. С каждым обновлением она свое все более совершенной, хотя не лишена недостатков, но это не отрицает тот факт, что это одна из самых популярных оболочек на Android. Ожидается, что MIUI 15 продолжит тенденцию, обеспечивая множество улучшений пользовательского интерфейса, функциональности и общего опыта пользователя.





Хотя точные детали MIUI 15 все еще остаются в тайне, объявление о ее ожидаемом выпуске в декабре уже вызвало шум среди пользователей Xiaomi. Обновления MIUI от Xiaomi традиционно представляют сочетание эстетических изменений и улучшений производительности. Как нам ранее обещали, оболочка получит «значительные улучшения и новые интересные функции, которые поднимут опыт пользователя на совершенно новый уровень».





Декабрьский график выпуска MIUI 15 согласовывается со схемой ежегодных обновлений Xiaomi. Компания планирует обнародовать свои основные обновления MIUI в конце года, предлагая пользователям новые функции и усовершенствования для улучшения их устройств во время праздничного сезона.

Читайте также: Xiaomi Band 8 Pro – стильный и недорогой

Источник: xiaomiui