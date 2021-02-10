Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Redmi K60 Ultra получит новый дизайн не похожий на Redmi K60/60Pro, так гораздо лучше

Redmi K60 Ultra получит новый дизайн не похожий на Redmi K60/60Pro, так гораздо лучше

26.05.2023 137 0

Возврат к привычному дизайну линейки Redmi

Недавно мы писали новость, где рассказывали о большинстве основных характеристик будущего флагмана суббренда Redmi K60 Ultra. Однако к этому дню мы и не подозревали, как будет выглядеть топовый представитель флагманской линейки Redmi.

 

Несколько прояснил ситуацию известный инсайдер Digital Chat Station. Он в своем Weibo аккаунте опубликовал схематическое изображение смартфона.

 

Redmi K60 Ultra получит новый дизайн не похожий на Redmi K60/60Pro, так гораздо лучше – фото 1

 

Первое, что привлекает внимание это блок камер. Похоже, что эксперимент с прямоугольной формой признан неудачным и новый смартфон получит дизайн в стиле линейки Redmi Note 12. Также становится понятным, что никакого качественного третьего модуля мы не получим, маленькое отверстие намекает, что там будет какая-то заглушка.

 

Также рисунок подтвердил плоский экран новинки и указывает очень тонкие рамки вокруг дисплея. Мы знаем, что там будет использоваться новая панель и наверняка что рамки удалось сделать еще тоньше. Более подробно о характеристиках можно прочитать в нашей фотографии по этой ссылке.

 

Презентация нового суперфлагмана Redmi запланирована на конец лета .

 

Читать также: Анонс Xiaomi Civi 3: компактность, красота, производительность и очень неплохие камеры

 

Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 26.05.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Redmi K60 Ultra получит новый дизайн не похожий на Redmi K60/60Pro, так гораздо лучше