Redmi K60 Ultra – первая скидка на влагозащищенный смартфон, всего от 16 499

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доступный младший флагман с влагозащитой

Недавно компания представила первый смартфон Redmi с влагозащитой, младший флагман Redmi K60 Ultra, и вот наконец-то на AliExpress появился демократический прайс на новинку.

Смартфон получил SoC MediaTek Dimensity 9200 Plus, до 1 ТБ встроенной памяти и до 24 ГБ оперативной, 6.67" OLED дисплей с разрешением 1,5 К и частотой обновления 144 Гц.

Смартфон получил батарею в 5000 мАч и быструю зарядку в 120W, думаю этим фактом уже никого не удивишь, но, как заявляет сама компания, смартфон от 0 до 100% заряжается всего за 19 минут.

Камеры здесь классические для субфлагманов – на 50 Мп Sony IMX800. Смартфон получил возможность снимать видео в 4K/24 fps. А его киллерфича на фоне конкурентов – влагозащита по стандарту IP68, смартфон не боится погружаться до 30 минут в пресную воду на глубину до 1.5 м.

Единственное, что стоит сказать – это китайская версия, однако извиниться на глобалку можно будет после выхода Xiaomi 13T (через +-2 недели).



Итак, если вы фанат Xiaomi – рекомендую приобрести.

Redmi k60 Ultra – от 16 499 грн