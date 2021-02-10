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  • Redmi K60 Ultra – первая скидка на влагозащищенный смартфон, всего от 16 499

Redmi K60 Ultra – первая скидка на влагозащищенный смартфон, всего от 16 499

07.09.2023 84 0

доступный младший флагман с влагозащитой

 

Недавно компания представила первый смартфон Redmi с влагозащитой, младший флагман Redmi K60 Ultra, и вот наконец-то на AliExpress появился демократический прайс на новинку.

 

Смартфон получил SoC MediaTek Dimensity 9200 Plus, до 1 ТБ встроенной памяти и до 24 ГБ оперативной, 6.67" OLED дисплей с разрешением 1,5 К и частотой обновления 144 Гц.

 

redmi k60 ultra

 

Смартфон получил батарею в 5000 мАч и быструю зарядку в 120W, думаю этим фактом уже никого не удивишь, но, как заявляет сама компания, смартфон от 0 до 100% заряжается всего за 19 минут.

 

Камеры здесь классические для субфлагманов – на 50 Мп Sony IMX800. Смартфон получил возможность снимать видео в 4K/24 fps. А его киллерфича на фоне конкурентов – влагозащита по стандарту IP68, смартфон не боится погружаться до 30 минут в пресную воду на глубину до 1.5 м.

 

Redmi K60 Ultra – первая скидка на влагозащищенный смартфон, всего от 16 499 – фото 2

 

Единственное, что стоит сказать – это китайская версия, однако извиниться на глобалку можно будет после выхода Xiaomi 13T (через +-2 недели).

Итак, если вы фанат Xiaomi – рекомендую приобрести.

 

Redmi k60 Ultra – от 16 499 грн

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 07.09.2023
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Redmi K60 Ultra – первая скидка на влагозащищенный смартфон, всего от 16 499