Redmi K60 Ultra – все, что знаем о будущем Xiaomi 13t Pro

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Сегодня презентация, но известно уже почти все



Redmi K60 Ultra – это следующий флагманский смартфон от Redmi, предназначенный для китайского рынка. Как и предшественник, K60 Ultra, останется эксклюзивным для китайского рынка. Однако лишь формально, поскольку как всегда, минимально измененная версия K60 Ultra планируется выпустить глобально под именем Xiaomi 13T Pro. Вот что известно о Redmi K60 Ultra:



Премьера Redmi K60 Ultra запланирована на 14 августа в 19:00 по китайскому времени (по Киевскому времени – в 14:00). Мероприятие будет транслироваться в сети Weibo и других платформах для стриминга в Китае. На этом мероприятии Xiaomi анонсирует другие продукты, в частности Xiaomi Mix Fold 3 (смартфон со складным дисплеем), Xiaomi Pad 6 Max (планшет) и Xiaomi Band 8 Pro (фитнес-браслет).





По информации от инсайдера Ishan Agarwal, компания Xiaomi планирует установить цены на Redmi K60 Ultra как в прошлом году: стоимость базовой версии K60 Ultra будет стартовать с менее чем CNY 2,999, что примерно равняется $414. Цена за аналогичную версию прошлогоднего Redmi K50 Ultra также составляла около $414 при запуске.

Смартфон будет доступен в зеленом и черном цветах, а также намек на появление смартфона в белом цвете. Предполагается, что на передней панели будет плоский экран с вырезом для передней камеры, тонкими рамками и подэкранным отпечатком пальца. Интересно, сэкономят ли они на сканере, напомним - OnePlus раскрыла коммерческую тайну со сканерами и как на нас экономят производители . На стеклянной задней панели присутствует выделенный модуль камеры с черным цветом. Также в смартфоне впервые в серии Redmi может находиться защита IP68 от пыли и воды.



А теперь немного того, что мы уже знаем об этом аппарате: дисплей Redmi K60 Ultra будет иметь диагональ 6,67 дюйма и будет предлагать разрешение 1.5K, частоту обновления 144 Гц, цветовую гамму P3 и яркость 2600 нит. Сердцем устройства станет чип Dimensity 9200 Plus. Максимальная версия будет оборудована 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ внутренней памяти UFS 4.0. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 13 с оболочкой MIUI 14.





По предсказаниям версия с 24 ГБ RAM будет доступна со стоимостью $550. И опять же, это примерно такая же стоимость, какую имел самый высокий вариант Redmi K50 Ultra в прошлом году, хотя тот предлагал 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также в глобальном варианте может появиться eSim как это было у Xiaomi 12t﻿, что вряд ли будет в Китайском, поскольку даже Apple предлагает свои i Phone в Китае без этой функции.





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Источник: opptoday