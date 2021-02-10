Redmi Note 10/Note 10 Pro и Redmi Note 10S для глобального рынка: все, что нужно знать о будущих хитах продаж

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Сегодня взяла слово компания Xiaomi, которая устроила парад премьер. Утром она показала новинки для рынка Китая, а в обед для пользователей на глобальном рынке презентовала троицу смартфонов: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S. И это тот случай, когда компания перетаскивает в доступный сегмент технологические приметы старших моделей.

Если разговоры о том, что новинки получат почти флагманского уровня дисплеи, ходили давно, то вот анонс Redmi Note 10S стал неожиданностью. Redmi Note 10 Pro стал топовой моделью в этой серии и ориентирован на тех, кто хочет устройство среднего уровня с фишками от флагманов, в то время как Redmi Note 10 и Redmi Note 10S стали универсальными аппаратами по разумной цене. В числе преимуществ новинок AMOLED‑дисплеи, емкие аккумуляторы, модуль NFC и быстрая зарядка емкостью 33 Вт.

В целом у компании получились добротные смартфоны среднего класса с узнаваемым дизайном, не убогими аппаратными платформами, нормальными камерами, большими AMOLED-дисплеями и с замахом на позиции одних из самых продаваемых смартфонов. Мы собрали в одном видео всю информацию о новинках, чтобы вы поняли, стоят ли они того, чтобы задумываться об их приобретении.

А еще мы решили запустить очередной розыгрыш, а выиграть можно Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Для этого необходимо выполнить три обязательных условия:

1) Скачать приложение:

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2) Подписаться на канал Andro News - https://is.gd/i5FZ1q​​

3) Написать комментарий (ваши мысли о Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro). Укажите свои данные для связи и Lety ID.

Итоги розыгрыша подведем 17 марта в прямом эфире. Всем удачи!