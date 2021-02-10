Redmi Note 10 получит камеру на 108 Мп?

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Топовая версия Redmi Note 10 порадует камерой ﻿

Линейка Redmi Note 10 уже готова к презентации. Должны признать, что нас стабильно и полноценно снабжали самыми разными утечками и нам просто грех жаловаться. Однако, как оказалось, мы еще не всё знаем в отношении будущих бестселлеров.

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Сегодня нам сообщили, что в линейке Redmi Note 10 будет установлена камера на 108 Мп (сенсор Samsung HM1).

Это, конечно, не рекорд - Redmi Note 9 Pro 5G уже имеет такую камеру. Но он продается только на китайском и индийском рынке, поэтому “глобально” такую камеру в линейке Note мы не могли увидеть.

Предполагают, что основная камера на 108 Мп будет устанавливаться на топовые модели в семействе, например в моделях Redmi Note 10 Pro или Note 10 Pro Max. Но официально мы пока не знаем.

Напомним, что топовые решения Redmi Note 10 могут иметь дисплей с частотой 120 Гц и хороший процессор Snapdragon 750G (или Snapdragon 768G). Наверняка нас ожидают очередные смартфоны из разряда “топ за свои деньги”.

Анонс семейства Redmi Note 10 будет уже 4 марта.

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Источник: ﻿gizchina.com