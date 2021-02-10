Redmi Note 10 на видео и назвали цену на смартфон

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Redmi Note 10 вживую показали со всех сторон

До анонса семейства Redmi Note 10 остается неделя и грех жаловаться на отсутствие утечек вокруг него. Нам рассказали о том, сколько смартфонов будет в серии, какими характеристиками их наделят и что там с дизайном. Redmi Note 10 уже демонстрировали нам на рендерах и позволили увидеть упаковку для него. Было делом времени, когда смартфон покажут вживую. И это произошло.

В профиле Ansis Mobile в Instagram появился короткий ролик с Redmi Note 10 в главной роли. А еще источник назвал прайс на него в Индии. На видео мы видим смартфон в сером одеянии, который предлагает дисплей с круглым отверстием под фронталку. На тыльной стороне установили блок основной камеры с четырьмя модулями, который создан по образу и подобию камеры Xiaomi Mi 11, но большего размера из-за установки четвертого датчика.

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Скорее всего, в качестве главного будет выступать сенсор на 48 Мп или 64 Мп, а дополнит его ширик, датчик глубины и макрообъектив. Работать Redmi Note 10 будет под управлением Android 11 с надстройкой MIUI 12. Дисплей должен быть OLED и, судя по всему, сканер отпечатков пальцев встроили в него. В пользу этого говорит и сегодняшний ролик, где показ смартфон без видимых признаков наличия датчика на задней панели и боковой грани. По данным автора видео, продавать Redmi Note 10 в Индии будут за $235.

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Источник: instagram