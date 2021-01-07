Redmi Note 10 Pro уже пути! Новые сливы об iPhone 13 и камера под экраном от Samsung

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Новые iPhone будут гибкими, Samsung предложит камеру под экраном, а Redmi Note 10 Pro уже готов.

С наступивших вас новым годом! Очень надеемся, что вы уже потихоньку отходите от праздничных застолий и долгого залипания дома. А чтобы вас немного взбодрить, мы подготовили ролик с самыми интересными новостями этой недели.

Сразу пройдемся по самому интересному инфоповоду – долгожданный Redmi Note 10 Pro уже прошел первую сертификацию, благодаря которой нам стали известны его основные технические характеристики. На данный момент мы знаем, что смартфон будет поддерживать сети 5G, иметь три набора памяти (6/64, 6/128 и 8/128), поддержку NFC и MIUI 12 из коробки. Если ценник будет приятным, то нас, как и всегда, ждет топ за свои деньги.

Далее поговорим про достижения Samsung. Похоже, корейцы решили этот январь забить техноиздания новостями про свою продукцию. Вчера компания презентовала новые телевизоры, которые должны протолкнуть индустрию чуть вперед. Также совсем скоро пройдет презентация новых флагманов Samsung, а чуть позже пройдет еще одна презентация, в рамках которой, по многим слухам, специалисты компании будут рассказывать про свою версию фронталки под дисплеем и про то, насколько сильно она уйдет вперед по сравнению с наработками конкурентов. Ждем 18 января.

Напоследок расскажем про новые слухи, касающиеся разработок следующих поколений iPhone. По слухам, Apple уже сейчас активно тестирует два форм-фактора следующих смартфонов: раскладушка по типу Moto RAZR 2020 и складной смартфон, похожий на Microsoft Surface Duo. Инсайдеры говорят, что самый большой страх компании – надежность стекла. Сейчас специалисты Apple ищут самое прочное стекло на рынке, чтобы представить самый качественный продукт в сфере складных устройств.

Это и многое другое вы увидите в новом новостном выпуске. Приятного просмотра!