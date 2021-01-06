Samsung запускает новые линейки телевизоров

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Сегодня Samsung провела онлайн-мероприятие First Look в преддверии выставки CES 2021, которое было посвящено анонсу новых линеек телевизоров Neo QLED, MICRO LED и Lifestyle TV 2021 года. Компания декларирует, что новые телевизоры станут очередным шагом вперед и отражают ориентированность компании на создание доступных, устойчивых и инновационных решений для повседневной жизни пользователей.

Samsung заявила, что берет на вооружение стратегию «Going Green», которая включает в себя несколько долгосрочных программ развития ТВ:

сокращение углеродного следа и повышение энергоэффективности;

эко-упаковка;

выпуск пультов ДУ на солнечных батареях, которые можно будет заряжать от естественного или искусственного освещения.

Отныне все QLED и Neo QLED 2021 года получат инклюзивные функции, а искусственный интеллект и новые технологии выведут телевизоры на новый уровень. В числе новых функций перемещение субтитров, масштабирование области сурдоперевода и несколько аудио выходов, что позволит лицам с нарушением слуха и зрения более свободно пользоваться телевизорами для просмотра контента. Компания будет и дальше разрабатывать технологии, которые помогут людям с ограниченными возможностями в полной мере пользоваться телевизорами.





Представили технологию Neo QLED, которая станет частью современных 4К и 8К телевизоров. В ее основу положен источник света Quantum Mini LED, который контролируется технологией квантовой матрицы Quantum Matrix Technology и мощным графическим чипом Neo Quantum Processor, адаптированным под Neo QLED.









Панель Quantum Mini LED отличается тем, что она в 40 раз тоньше традиционной ЖК-матрицы. Она состоит из тончайших слоев с большим количеством светодиодов вместо линз для рассеивания света и пикселей. Технология квантовой матрицы обеспечивает тонкое управление плотно сгруппированными светодиодами, предотвращая засветы. Технология Neo QLED позволяет увеличить шкалу яркости до 12 бит с 4096 уровнями. Это пригодится для воспроизведения HDR контента, когда необходимо сделать светлые участки более яркими, а темные — более насыщенными.





Расширенные возможности для масштабирования предлагает процессор Neo Quantum, который посредством 16 нейронных сетей, каждая из которых поддерживает глубинное обучение и технологии интеллектуального апскейлинга, позволяет оптимизировать изображение для вывода картинки в формате 8К и 4К.





Фишкой телевизоров Samsung Neo QLED 8K 2021 года станет дизайн Infinity One, акцентированный на безрамочный дисплей. Реализовали модуль Slim One Connect Box — система управления проводами, позволяющая спрятать их в тыльную панель телевизора. К числу новых аудиофункций стоит причислить Object Tracking Sound (OTS) Pro для динамического звучания и SpaceFit Sound, которая выдает оптимальный звук, адаптированный к конкретному пространству.

Новые функции в области развлечений, фитнеса и домашнего офиса:

приложение Samsung Health с функцией Smart Trainer с голосовым управлением, интерактивными подсказками и мониторингом физической активности;

Super Ultrawide GameView позволяет выводить игру на экран с соотношением сторон 32:9;

панель Game Bar для быстрой настройки важных параметров игрового процесса;

технология FreeSync Premium Pro для отображения плавного видеоряда;

сервис Google Duo для групповых видеозвонков, в которых могут принимать участие до 32 человек;

функция PC on TV для подключения ПК к телевизору, где посредством обычной клавиатуры и мыши можно работать и учиться, используя большой экран телевизора.

В конце 2021 года дебютируют телевизоры диагональю 110ʺ, 99ʺ и менее в рамках линейки MICRO LED. В их основу положены светодиоды размером 1 мкм, что позволило избавиться от подсветки и цветных фильтров, которые используются в обычных ЖК‑панелях. Добиться реалистичности цветов и высокой яркости позволяет то, что экран самостоятельно излучает свет благодаря 24 млн светодиодов MICRO LED. Реализована функция 4Vue (Quad View) для вывода на экран четырех окон с различным контентом и технология Majestic Sound для воспроизведения 5,1-канального звука без внешнего динамика.





Продолжает Samsung совершенствовать линейку телевизоров Lifestyle TV, предлагая новый дизайн, превращающий обычный домашний экран в настоящее произведение искусства. Телевизоры стали еще тоньше и сами рамки получили пять расцветок в 2-х стилях «Современный» (Modern) и «Скошенные грани» (Beveled). Подписка на «Магазин искусств» The Frame позволит выводить на экран более 1400 произведений искусства. А функция «автоматический куратор» будет давать рекомендации исходя из вкусов и предпочтений пользователя.

Источник: Samsung Electronics