Redmi Note 11 появился в одном из европейских магазинов

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Если ценник будет таким, то это более чем адекватно

На излете первый месяц нынешнего года и завершится он глобальным релизом серии Redmi Note 11. Анонс состоится 26 января, и поток утек о новинках в последнее время только усиливается. Мы уже увидели то, как будут выглядеть устройства, а также есть подробности об их техническом оснащении. Самый животрепещущий вопрос, сколько же будут стоить смартфоны на глобальном рынке.

В каталоге одного из польских магазинов уже появилась страница с Redmi Note 11, где помимо спецификаций смартфона приводится и его стоимость. Продавец указывает, что версия с 4/64 Гб памяти будет стоить $175. Сообщается, что построен аппарат на базе 6-нанометрового техпроцесса Snapdragon 680, предлагает 90-герцовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

В арсенале Redmi Note стереодинамики, четверная тыльная камера, где ключевой модуль на 50-мегапикселей и, предположительно, это сенсор Samsung JN1. Ассистировать ему будет ультраширик, датчик глубины и модуль для макросъемки. О поддержке NFC ничего не сказано. По слухам, компания планирует выпустить Redmi Note 11 в двух версиях, где только одна получит NFC.

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Источник: shopee.ph