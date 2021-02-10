Redmi Note 11 Pro 4G получил глобальную MIUI 14

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Популярный бюджетник получил актуальную MIUI 14

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G вышел чуть больше года назад в феврале 2022 года. Смартфон был и остается очень популярным в нашей стране из-за хорошего соотношения цены и характеристик, и до сих пор активно продается.

По своей цене он имеет очень неплохие характеристики: основную камеру на 108 Мп, 6.67 дюймовый AMOLED экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт и хоть и не молодой, но хоть и не молодой, но .

Из коробки он поставлялся с MIUI 13 на базе Android 11 на борту.

И вот на днях компания Xiaomi выпустила для этой модели обновление до актуальной версии MIUI 14 сразу для двух регионов. Новые прошивки имеют названия: V14.0.2.0.TGDMIXM(глобальная) и V14.0.1.0.TGDEUXM(европейская) и обе основаны на последней версии Android 13.

Обновление в MIUI 14 приносит новый функционал и много оптимизации работы системы.

Система занимает меньше места на накопителе и экономнее использует оперативную память. Да и свежий патч безопасности делает ваше устройство более защищенным. Теперь доступна Recovery версия прошивки, которая устанавливается из специального сервисного меню смартфона.

Загрузить ее можно по ссылкам ниже из проверенного источника.

Устанавливайте новую прошивку и пишите отзывы о работе смартфона на новой версии ПО в комментариях.

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Источник: mifirmware