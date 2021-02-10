Redmi Note 11 Pro и их обладатели также дождались MIUI 14
Redmi Note 11 Pro получает MIUI 14
Вот так постепенно, 2 февраля, компания Xiaomi добралась до 11 серии смартфонов Redmi Note. Обновление до MIUI 14 на базе Android 13 сегодня стало доступным для загрузки для Redmi Note 11 Pro. Интересно, что более старые модели получают обновление раньше чем достаточно свежий среднебюджетный смартфон.
Хотя искать какую-то логику в этом процессе дело очень неблагодарное. Мы, и судя по комментариям и наши читатели, уже давно заметили, что даже на одинаковых моделях смартфона одному может прийти MIUI 14, а соседу по парадной даже 13 версия еще не прилетела. Окончательную причину такой неравномерной рассылки обновлений не могут назвать даже заядлые читатели профильных форумов.
Есть много народных методов обновления и чтобы нашим читателям не приходилось таким заниматься мы оставляем ссылки на проверенные сайты где можно скачать и установить обновления вручную, не ожидая когда китайский рандом выберет именно вас. Об основных преимуществах и изменениях MIUI 14 и Android 13 можно прочитать в наших статьях по ссылкам. Номер сборки обновлений MIUI-V14.0.2.0.TKTMIXM. Так что загружайте и наслаждайтесь новым опытом, ждем ваших отзывов в комментариях.
Источник: xiaomiui
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