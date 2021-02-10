Redmi Note 11 Pro и их обладатели также дождались MIUI 14

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Redmi Note 11 Pro получает MIUI 14

Вот так постепенно, 2 февраля, компания Xiaomi добралась до 11 серии смартфонов Redmi Note. Обновление до MIUI 14 на базе Android 13 сегодня стало доступным для загрузки для Redmi Note 11 Pro﻿. Интересно, что более старые модели получают обновление раньше чем достаточно свежий среднебюджетный смартфон.

Хотя искать какую-то логику в этом процессе дело очень неблагодарное. Мы, и судя по комментариям и наши читатели, уже давно заметили, что даже на одинаковых моделях смартфона одному может прийти MIUI 14, а соседу по парадной даже 13 версия еще не прилетела. Окончательную причину такой неравномерной рассылки обновлений не могут назвать даже заядлые читатели профильных форумов.

Есть много народных методов обновления и чтобы нашим читателям не приходилось таким заниматься мы оставляем ссылки на проверенные сайты где можно скачать и установить обновления вручную, не ожидая когда китайский рандом выберет именно вас. Об основных преимуществах и изменениях MIUI 14 и Android 13 можно прочитать в наших статьях по ссылкам. Номер сборки обновлений MIUI-V14.0.2.0.TKTMIXM. Так что загружайте и наслаждайтесь новым опытом, ждем ваших отзывов в комментариях.

Источник: xiaomiui