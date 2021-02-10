Redmi Note 12 будет рвать, One UI 4.0 превзошла Android 12 и у Apple новые залеты

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На календаре последняя суббота октября, а наши новостные выпуски не завершатся никогда. Предоставляем вашему вниманию очередной дайджест событий в мире IT-технологий, которыми запомнились прошедшие дни. Так, Sony показала смартфон не для всех, у Google опять не вышло запустить Pixel без проблем и Samsung показала новый интерфейс.

Объективно, интересных событий произошло немного. К числу любопытных стоит отнести то, что Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta. У Qualcomm случилось пополнение в модельном ряду мобильных процессоров. Сразу четыре чипа расширили ее портфолио.

В продажу на этой неделе поступили Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые уже успели оказаться в центре небольшого скандала. Оказалось, что по каким-то причинам Google не способна справиться с повышенным спросом на Pixel 6. Если бы она принесла извинения и вернула деньги, народ бы посетовал, но смирился с ситуацией. Но компания предпочла странный ход — не объяснять причин отказа и не возвращать пользователям деньги.

С другой стороны, у тех, кто не получил Pixel 6 есть повод для радости, что так все сложилось. Ведь первые пользователи начали жаловаться на то, что экран зеленеет, мерцает и особой изюминки придает двойной вырез под фронталку.

Китайская компания Oppo показала, как работает технология трассировки лучей на смартфоне с Dimensity 1200. Samsung в свою очередь продемонстрировала преображение фирменной оболочки One UI, а инсайдеры поведали, когда ждать премьеру серии Galaxy S22 и какие камеры точно получит Ultra-версия.

На этой неделе стартовали продажи Apple AirPods и MacBook Pro. Восторг от обладания новинками сменился разочарованием. Качество сборки наушников далеко от идеального, а разработчики macOS не смогли подружить операционную систему с «челкой» в экране ноутбуков.

Xiaomi представила свои смартфоны серии Redmi Note и объявила об изменении периодичности выхода новинок в рамках этой серии. Отныне они будут выходить каждые полгода, где в серии с четной цифрой ставку сделают на производительность, а нечетной — на первый план выйдет дизайн, дисплей и прочие «плюшки». И на «закуску» — парочка забавных новостей, которые достойны попадания в рубрику «Дичь». Эти и другие новости — на видео. Приятного просмотра!