Redmi Note 12 Pro 5G: настоящий топ за свои деньги отдают в нашей стране всего за 11 400

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Смартфон Redmi Note 12 Pro 5G вышел еще в ноябре прошлого года, но его путь на мировой рынок немного затянулся. Несмотря на это, его характеристики на момент выхода были настолько лучше конкурентов, что он не утратил актуальности и сейчас. На рынке за свою цену Redmi Note 12 Pro 5G предлагает очень крутые характеристики.

Full HD OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, топовая для бюджетного сегмента камера Sony с сенсором IMX 766 на 50 Мп с оптической стабилизацией. Хорошая автономность благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, который также поддерживает 67-ваттную зарядку.

Вместе с тем смартфон имеет стереодинамики, линейный вибромотор, инфракрасный порт и поддержку современных беспроводных интерфейсов, включая NFC. Стильный внешний вид и стеклянная задняя крышка.

И сейчас этот смартфон можно приобрести в нашей стране всего за 11 400 грн за версию на 6/128 ГБ. Есть также и версии с большим объемом оперативной памяти на 8/128 ГБ и на 8/256 ГБ. Ниже я оставлю ссылку на эти смартфоны в нашем магазине Andro-price.

Кроме того, если при общении с менеджером написать промокод Andronews вы получите в подарок качественную полиуретановую пленку Status Skin Pro+. Смартфоны глобальные с работающим NFC и гарантией внутри нашей страны.

Так что не упустите свой шанс приобрести отличный смартфон по самой низкой цене на украинском рынке.

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