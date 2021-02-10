Redmi Note 12 и Redmi Note 12S получили глобальный HyperOS (MIUI 15) + скачать

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Загрузить обновление

Компания Xiaomi выпустила прошивку на основе HyperOS для смартфона Redmi Note 12 и Redmi Note 12S. Это новая фирменная прошивка Xiaomi, основанная на Android 14. Она предлагает дополнительные возможности для персонализации интерфейса и улучшенную производительность.

Обновление для Redmi Note 12 уже доступно для загрузки. Его можно установить как через OTA, так и через Recovery. Размер файла составляет около 4 Гб.

Redmi Note 12 4G был представлен в 2023 году. Он имеет 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с частотой 120 Гц, батарею на 5000 мАч и процессор Hellio G96. С конвейера он выходил из MIUI 13 на базе Android 12 на борту. Теперь устройство будет работать на HyperOS.

Redmi Note 12S был анонсирован также в 2023 году. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой 120 Гц, батареей 5000 мАч и процессором MediaTek Dimensity 1080. Сначала работал на MIUI 13 и Android 12. Теперь устройство будет работать на HyperOS.

Если официально прошивка вам все еще не пришла, скачать можно по ссылке ниже -