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Redmi Note 12 Turbo установил новый абсолютный рекорд!

31.03.2023 138 1

Redmi Note 12 Turbo бьет рекорды продаж в Китае

28 марта компания Redmi представила в Китае долгожданный Redmi Note 12 Turbo. Сегодня в десять утра по местному времени начались его продажи и превзошли все ожидания. Уже в первые пять минут смартфон побил рекорд среди смартфонов стоимостью 2000-3000 юаней, который держался с 2019 года.

 

redmi_note_12_turbo

 

Точных цифр Xiaomi не объявила, но можно понять что смартфон получился очень удачным, что как ни продажи лучше всего характеризуют то, насколько интересным оказался смартфон для пользователей. Более подробно о характеристиках новинки можно прочесть в нашем анонсе.

 

Главное, чтобы эта ситуация не отразилась на выходе глобальной версии аппарата под названием POCO F5. Производственные мощности все же ограничены и китайцы могут расставить приоритеты поставок не в пользу глобального рынка.

Хотя, главное, чтобы получилась прошивка, а умельцы из Aliexpress с радостью извинятся Redmi Note 12 Turbo на глобалку и продадут нам по вкусной.

 

POCO-F5-5G

 

Напомню, что цена в Китае за младшую версию составляет всего 290$. И в случае этого смартфона младшая не означает плохая, 8/256 ГБ – это очень сбалансированная версия которой хватит для нормального пользования почти любому человеку.

Так что с нетерпением ждем релиз POCO F5 и надеемся на адекватные цены в нашей стране, потому что смартфон просто пушка.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 31.03.2023

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
 
gam1 0
POCO F5 будет от 450$.
31.03.2023 16:19
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Redmi Note 12 Turbo установил новый абсолютный рекорд!