Redmi Note 12 Turbo установил новый абсолютный рекорд!

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Redmi Note 12 Turbo бьет рекорды продаж в Китае

28 марта компания Redmi представила в Китае долгожданный Redmi Note 12 Turbo. Сегодня в десять утра по местному времени начались его продажи и превзошли все ожидания. Уже в первые пять минут смартфон побил рекорд среди смартфонов стоимостью 2000-3000 юаней, который держался с 2019 года.

Точных цифр Xiaomi не объявила, но можно понять что смартфон получился очень удачным, что как ни продажи лучше всего характеризуют то, насколько интересным оказался смартфон для пользователей. Более подробно о характеристиках новинки можно прочесть в нашем анонсе.

Главное, чтобы эта ситуация не отразилась на выходе глобальной версии аппарата под названием POCO F5. Производственные мощности все же ограничены и китайцы могут расставить приоритеты поставок не в пользу глобального рынка.

Хотя, главное, чтобы получилась прошивка, а умельцы из Aliexpress с радостью извинятся Redmi Note 12 Turbo на глобалку и продадут нам по вкусной.

Напомню, что цена в Китае за младшую версию составляет всего 290$. И в случае этого смартфона младшая не означает плохая, 8/256 ГБ – это очень сбалансированная версия которой хватит для нормального пользования почти любому человеку.

Так что с нетерпением ждем релиз POCO F5 и надеемся на адекватные цены в нашей стране, потому что смартфон просто пушка.

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Источник: gizmochina