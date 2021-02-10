Redmi Note 12R Pro: еще одна новинка в многодетном семействе Xiaomi

164

Очередной братик в семействе Redmi Note 12 ﻿родится 29 апреля

Компания Xiaomi неожиданно показала тизер очередного представителя линейки Redmi Note 12. И если вы уже запутались в этой серии, не переживайте, вы так не одни. Даже у людей, связанных с технотематикой, уже голова идет кругом от количества схожих названий и устройств.

Очередная новинка выйдет под названием Redmi Note 12R Pro. Согласно официальному постеру произойдет это уже через два дня, а именно 29 апреля.

Облик смартфона, судя по постерам, будет традиционным для всей линейки. Пока информации относительно характеристик не так много. Это устройство начального уровня, которое будет работать на Snapdragon 4 Gen 1, OLED экране 120 Гц и получит необычно большие объемы памяти, как для такого железа: 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ.

Честно говоря, очень трудно предсказать другие характеристики смартфона, возможно, китайцы приготовили для такого необычного названия что-то особенное. Поэтому лучше дождаться официальной презентации и уже пытаться понять его позиционирование и целевую аудиторию.

Читать также: MediaTek Dimensity 9200+: нового лидера производительности представят 10 мая, ждем первые смартфоны

Источник: weibo