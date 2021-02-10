Redmi Note 13 будет не нужен? Moto G54 позарился на пьедестал бюджетного короля

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Бюджетный сегмент снова становится интересным





Motorola готовит к выпуску новый смартфон Moto G54 5G. Это смартфон из бюджетного ценового сегмента, и недавно это устройство появилось в базе данных FCC, теперь оно получило TDRA сертификацию.





Смартфон Moto G54 5G ожидается с 6,5-дюймовым экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Задняя панель будет иметь квадратный модуль камеры, а на правой стороне – кнопку питания, в которой будет встроен сканер отпечатков пальцев. Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп (некоторые источники сообщают даже о наличии оптической стабилизации в камере), однако информация о втором сенсоре пока неизвестна. Селфи-камера будет иметь разрешение 16 Мп. Также, по предварительным слухам, ожидается процессор Snapdragon 778G.









Устройство получит до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также слот microSD-карты до 1 Тб. Аккумулятор будет иметь емкость 5,000 мАч с поддержкой зарядки на 20 Вт. Смартфон будет иметь стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Moto Spatial Sound. Он будет работать на Android 13 из коробки и будет доступен в цветах Ambrosia, Ballad Blue, Coronet Blue и Outer Space.





Официальная презентация девайсов ожидается в будущем, и если компания сохранит ценник как за прошлый G53 в 200 долларов – он будет хитом. Тем более, что Snapdragon 778 в таком ценовом сегменте уже и не кажется чем-то странным – недавно Xiaomi показала Poco M6 Pro на базе Snapdragon 4 Gen 2, являющегося прямым конкурентом для Snapdragon 778G.







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Источник: gsmarena



