Redmi Note 13 Pro+ поразит флагманы, iPhone 15 под угрозой в Китае а Huawei неожиданно восстала из пепла

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Дайджест самых интересных новостей через две недели

Традиционно, к началу учебного сезона в школах компании активизировали свою активность после летних отпусков. Технологические новости посыпались на нас как из рога изобилия и на этот раз не нужно было искать что-нибудь интересное. Напротив, проблемой стало выбрать для вас только главное, чтобы выпуск новостей не растянулся на час.

Компания Huawei без каких-либо анонсов и предупреждений показала новые смартфоны на процессорах собственного производства, которые хоть и не идут в ногу со временем, однако отстают от рынка не так сильно. Патриотические китайцы стоят в очередях в магазинах за новинками, а Huawei празднует и с наглой ухмылкой дает понять американцам, что они смогли преодолеть санкции.



В преддверии самых крупных анонсов года от Apple и Google нас просто забросали подробностями о новых устройствах, их характеристиках и даже аксессуарах.

Единственное, что отличает купертиновцев от корпорации добра, так это подход к раскрытию инсайдов. Если Apple все еще пытается держать все в тайне и обещает суровое наказание и "Божью кару" каждому, кто раскроет подробности о новинках. То Google сама раскрыла все, да еще и на официальном сайте и YouTube канале.



Ну и конечно куда без нашего любимого героя новостей Илона Маска, который на этот раз вляпался в историю хуже чем с драками или пустыми обещаниями. А также об очередных победах "сверхдержавы" какой санкции только на пользу и собственные процессоры им не сильно требовались и нужны.

Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале: