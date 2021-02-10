Redmi Note 13R и Note 13R Pro прошли сертификацию 3C – зарядка до 67 Вт и Snapdragon 4 Gen2

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Недорогие Redmi Note 13﻿R ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В КИТАЕ

Два смартфона Xiaomi с поддержкой 5G прошли китайскую сертификацию 3C и оставили некоторые данные о себе. Устройства имеют номера моделей 2311FRAFDC и 2312CRAD3C, и они наверняка принадлежат к будущей серии Redmi Note 13R. Первый смартфон поддерживает быструю зарядку на 33 ВТ, второй – на 67 Вт.



Ожидается, что модель 2311FRAFDC – это Redmi Note 13R с проводной быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Это значительный шаг вперед, поскольку Redmi Note 12R поддерживал всего 18 Вт.



Модель 2312CRAD3C, она же Redmi Note 13R Pro, поднимет скорость зарядки на новый уровень с помощью проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт вместо 33 Вт у предшественника.



Традиционно серия Redmi Note R дешевле главной Redmi Note, улучшение характеристик может сделать ее более привлекательной при низкой цене. Из других источников известно, что недорогие смартфоны получат чип Snapdragon 4 Gen2.

Источник: Sparrows News