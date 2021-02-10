Redmi Note 14 Pro от Xiaomi: что по железу? Новинки лета от Samsung, iPhone с дисплеем 8"

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Дайджест новостей

Привет! Сегодня поговорим о горячих новостях на этой неделе. Начнём с серии Redmi Note 14, которая должна выйти осенью. Инсайдер Digital chatting station опубликовал слив, в котором говорится о возможных характеристиках Redmi Note 14 и Note 14 Pro.

Как и в предыдущей серии, весь упор делается на дизайн, материалы корпуса и камеры. Железо не впечатляет – всего лишь среднеуровневый Snapdragon 7s Gen 3. Емкость аккумулятора осталась на прежнем уровне – 5000 мАч. Похоже, крутые технологические улучшения мы увидим только в смартфонах Redmi Turbo.

Теперь обсудим будущие новинки Samsung, которые будут показаны на большой презентации. Приблизительная дата мероприятия – 10 июля. Инсайдеры сливают рендеры и технические характеристики потенциальных моделей.

Смарт-часы Galaxy Watch 7 Ultra получат толстый прямоугольный корпус с круглым циферблатом. Технические характеристики пока не раскрываются. По всей видимости, это будет огромное устройство с защищенной конструкцией.

Инсайдер ICE UNIVERSE показал реальные фото Galaxy Z Fold6 и сравнил его с предыдущей моделью. Телефон получит плоские грани, а экран не будет таким узким. Основная камера получит аналогичный дизайн.

Рассекретили и емкость аккумулятора будущего «умного» кольца Samsung Ring. В зависимости от размера кольца батарея получит емкость от 17.0 до 22.5 мАч. Учитывая ничтожный аккумулятор, можем предположить, что кольцо окажется просто бесполезным.

А компания Apple, по слухам, ведет переговоры с Samsung по изготовлению 8-дюймовых AMOLED-экранов. Согласитесь, что такая диагональ для телефона – уж слишком. Поэтому, вероятнее всего, это будет новый iPad Mini.

Еще вышел планшет под названием Daylight DC-1, у которого экран очень похож на электронную книгу. 10.5-дюймовый дисплей с технологией LivePaper позволяет максимально снизить нагрузку на глаза.

Не забудем и о наших родных новостях. В Киеве и Ивано-Франковске на этой неделе состоялось тестирование сети 5G, развернутое компанией Vodafone. Был проведен первый телемост между Украиной и Финляндией. Но о полноценном запуске 5G, к сожалению, пока рано говорить.

И буквально несколько слов о холдинге BBK. К концу года ожидается анонс нового глобального смартфона realme GT 7 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 4. А вот GT5 Pro не увидит международный рынок.

Еще больше интересных новостей за эту неделю вы найдете в полном видео. Обязательно посмотрите его и напишите в комментариях свое мнение о интересующей вас новости. До встречи!

Redmi Note 13 Pro

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