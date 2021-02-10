Redmi Pad 2: инсайдер раскрыл основные характеристики, есть приятная новость для фанатов
Такое обновление нам не нужно, берем первое
Компания Xiaomi славится своим постоянным клонированием смартфонов. Очень часто на рынок выходят новые модели, которые отличаются от старых только новой прической и продленным сроком поддержки. И вроде бы такая практика присуща не только производителям смартфонов, и все покупатели к такому уже привыкли.
Redmi Pad
Но в последнее время компания не только не делает новые модели лучше, но даже ухудшает некоторые ключевые характеристики. Такая же история случилась с будущим бюджетным планшетом Redmi Pad 2. В сети уже появлялись слухи о том, что планшет может получить смену платформы с Mediatek на Snapdragon, но мы до последнего надеялись, что это только слухи.
Однако когда авторитетный инсайдер Digital chat station выложил на своей странице в weibo подробные характеристики новинки, последние надежды на здравый смысл инженеров Xiaomi умерли.
Планшет оснастят IPS дисплеем с диагональю 10,6 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2K. Работать устройство должно на чипе Snapdragon 680, а питаться – от батареи на 8000 мАч.
Redmi Pad
По сравнению с Helio G99, стоявшим в предыдущей версии планшета, это явный даунгрейд. Также ухудшили камеры, но для планшета это не основной критерий, но все равно немного неприятно.
Возможно, они будут пытаться компенсировать это снижением цены, но и первый Redmi Pad пока стоит совсем недорого, поэтому приятная новость для фанатов заключается в том, что все те, кто думали или покупать недорогой планшет сейчас, или ждать преемника, можете смело брать первую версию , ждать не нужно.
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Источник: weibo