Redmi Pad 2: инсайдер раскрыл основные характеристики, есть приятная новость для фанатов

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Такое обновление нам не нужно, берем первое

Компания Xiaomi славится своим постоянным клонированием смартфонов. Очень часто на рынок выходят новые модели, которые отличаются от старых только новой прической и продленным сроком поддержки. И вроде бы такая практика присуща не только производителям смартфонов, и все покупатели к такому уже привыкли.

Redmi Pad

Но в последнее время компания не только не делает новые модели лучше, но даже ухудшает некоторые ключевые характеристики. Такая же история случилась с будущим бюджетным планшетом Redmi Pad 2. В сети уже появлялись слухи о том, что планшет может получить смену платформы с Mediatek на Snapdragon, но мы до последнего надеялись, что это только слухи.

Однако когда авторитетный инсайдер Digital chat station выложил на своей странице в weibo подробные характеристики новинки, последние надежды на здравый смысл инженеров Xiaomi умерли.

Планшет оснастят IPS дисплеем с диагональю 10,6 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2K. Работать устройство должно на чипе Snapdragon 680, а питаться – от батареи на 8000 мАч.

Redmi Pad

По сравнению с Helio G99, стоявшим в предыдущей версии планшета, это явный даунгрейд. Также ухудшили камеры, но для планшета это не основной критерий, но все равно немного неприятно.

Возможно, они будут пытаться компенсировать это снижением цены, но и первый Redmi Pad пока стоит совсем недорого, поэтому приятная новость для фанатов заключается в том, что все те, кто думали или покупать недорогой планшет сейчас, или ждать преемника, можете смело брать первую версию , ждать не нужно.

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Источник: weibo