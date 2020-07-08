Redmi представила два новых ноутбука с чипами Intel 10-го поколения

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Суббренд Xiaomi продолжает расширять свое портфолио продуктов новинками. На этот раз пополнение случилось в сегменте ноутбуков, и компания выкатила модели RedmiBook 14 II и Redmibook 16, основу которых составили чипы Intel Core десятого поколения.

Характеристики

Обе новинки получили панель с 100% цветовым охватом sRGB и разрешением 1920х1080 пикселей. Но уже из названия понятно, что диагонали разные. Так, «младшая» версия предлагает матрицу диагональю 14ʺ, а «старшая» — 16,1 дюйма.

В зависимости от модификации, пользователи получат в свое распоряжение лэптоп с чипом Core i5-1035G1 (1,0 ГГц — 3,6 ГГц) или Core i7-1065G7 (1,3 ГГц — 3,9 ГГц). Процессоры обладают 4 ядрами с возможностью обработки до 8 потоковых инструкций.

Оснастили RedmiBook 14 II и Redmibook 16 оперативной памятью до 16 Гб DDR4, адаптером Wi-Fi 6 и быстрой зарядкой, которой под силу восполнить ресурс батарейки на 50% за полчаса. Заявлена эффективная система охлаждения, состоящая из 6 мм тепловой трубки и большого кулера. В активе ноутбук парочка динамиков, 3,5 мм разъем для наушников, порты USB 3.1, USB 2.0, USB-C, HDMI 1.4.

Цена

Продажи лэптопов в Китае стартуют 15 июля и RedmiBook 16 доступен только в сером цвете, а RedmiBook 14 II окрашен в серебристый. RedmiBook 14 II с чипом Core i5 и 8/512 Гб оценили в $669, а вариант с аналогичным процессором и 16 Гб ОЗУ обойдется в $712. Эта же модель, но с процессором Core i7 предлагается в конфигурациях с 8 Гб и 16 Гб оперативки по цене $769 и $812 соответственно. RedmiBook 16 с Сore i5 и 16/512 Гб стоит $712 и версия с чипом Core i7 оценена в $812.

Источник: xiaomiadictos

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