Регистрация на ранний доступ к HarmonyOS 2.0 открыта

120

Компания начала принимать заявки от тех, кто хочет в числе первых опробовать HarmonyOS 2.0

Завтра Huawei устроит релиз фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0. После этого компания должна объявить о сроках распространения прошивки. Но уже сегодня пользователи, которые хотят получить ранний доступ к операционке, могут оставить свою заявку.

Читать также: От железа к софту — путь для спасения Huawei﻿

Для этого в приложении My Huawei создана специальная страница. Но, скорее всего, сделать это могут только жители Китая и владельцы смартфонов серии Huawei Mate 40, Huawei P40, Huawei Nova 8, Huawei Mate X2 и планшетов MatePad Pro 2.

Предполагается, что регистрацию для раннего доступа к HarmonyOS 2.0 устроили для того, чтобы распространение прошивки прошло плавно и без большого наплыва желающих в первые часы после релиза. Уже завтра мы должны точно узнать, какие фишки предложила Huawei в собственной операционной ситсеме и какие устройства планирует «подсадить» на нее. Возможно, также станет понятно, какие еще компании поверили в программный продукт Huawei.

Помимо анонса HarmonyOS 2.0, компания должна представить планшет Huawei MatePad Pro 2, который должен получить чипсет Snapdragon 870. Эта платформа не обладает поддержкой 5G, поэтому ничего не мешало Qualcomm поставить партию чипсетов в адрес Huawei.

Читать также: 3-нм чип у Huawei будет﻿

Среди характеристик планшета упоминается дисплей диагональю 10,8 дюйма разрешением 2560х1600 точек, 8 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб, батарейка на 7250 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт. Обещают поддержку стилуса Huawei M-Pencil, селфи-камеру на 8 Мп и основную разрешением 12 Мп.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gsmarena