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Рендеры Xiaomi Redmi K70 в белом цвете

15.11.2023 52 0

Похож на﻿ Poco

Ожидается, что Xiaomi представит серию Redmi K70 до конца этого года, аналогично прошлому поколению. Из новых рендеров стало известно, как выглядит базовая модель Redmi K70 в белом цвете.

 

Блок камер Xiaomi Redmi K70 проходит по ширине телефона и имеет четыре элемента, (три камеры и светодиодную вспышку), которые образуют квадрат﻿. Он не выглядит наклейкой, островок ощутимо выступает над задней поверхностью.

 

Redmi K70


Эта особенность делает Redmi K70 очень похожим на смартфоны Poco. К слову, мировой рынок так и не получил версию K60, но это сделал Poco F5 Pro. Возможно, что и K70 не получит глобальную версию, но телефон, достаточно похожий на него, может получиться.

 

Пока мало что известно о телефоне. Результат теста Redmi K70 Pro показал, что на нем будет работать процессор Snapdragon 8 Gen 3 (это можно определить по 5 средним ядрам). В свое время K60 Pro получил Snapdragon 8 Gen 2, в то время как обычный K60 имел Snapdragon 8+ Gen 1.

 

Источник: GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 15.11.2023
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Рендеры Xiaomi Redmi K70 в белом цвете