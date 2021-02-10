Рендеры бюджетного Moto E20

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Авторитетный информатор поделился изображения новинки от Motorola

Motorola, ведомая Lenovo, продолжает создавать смартфоны. В перспективе нас ждет анонс Moto E20, Moto E40 и Moto G50 5G. Похоже, что первое из названых устройств стало объектом внимания известного инсайдера Эвана Бласса. Он выложил в сеть рендеры смартфона, который, предположительно, дебютирует как Moto E20.

То, что это представитель бюджетной линейки, выдает в нем каплевидный вырез под фронтальную камеру и массивный подбородок. Еще одна примета недорого аппарата — отсутствие сканера отпечатков пальцев. Смартфон предлагает 3,5 мм разъем для наушников на верхней грани, три клавиши управления на правой стороне, одна из которых предназначена для активации голосового ассистента.

Скорее всего, тыльная панель Moto E20 пластиковая и ее попытались оригинально обыграть, предложив рисунок в виде пчелиных сот. Блок основной камеры овальной формы и он вмещает два датчика изображения, а также светодиодную вспышку.

О характеристиках Moto E20 мало что известно. Есть лишь сведения, что он может получить батарейку емкостью 3760 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт и поддержку Bluetooth 5.0.

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Источник: gizmochina