Революция в технологии аккумуляторов: что такое технология твердотельных аккумуляторов Xiaomi?

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Инженеры Xiaomi обещают прорыв в технологии изготовления аккумуляторов в ближайшее время

Почти каждый год мы слышим о прорывных технологиях в аккумуляторах. Обещания от инженеров что вот-вот наступит будущее и гаджеты начнут жить неделю от одного заряда. Конечно, технологии не стоят на месте и постепенно мы получаем большую емкость и скорость заряда, но проблема в том, что традиционная схема изготовления Li-ion аккумуляторов приближается к пределу улучшения характеристик.

На днях Xiaomi объявила о прорыве в технологии твердотельных аккумуляторов, который обещает обеспечить более высокую плотность энергии, лучшую производительность при низких температурах и повышенную безопасность. Компания утверждает, что предварительно разработанная технология твердотельного аккумулятора обеспечивает плотность энергии свыше 1000 Вт-ч/л. Для сравнения в традиционных аккумуляторах этот показатель не превышает 400 Вт/ч. Конечно мы не получим прирост в 2.5 раза сразу, но первый прототип батареи такого типа, который установили в Xiaomi 13, имел емкость 6000 мАч вместо 4500 мАч при том же размере, а это плюс 30%.

Кроме емкости, новый тип батарей также гораздо лучше себя ведет при низких температурах, что актуально как для смартфонов, так и для возможного дальнейшего использования технологии в автомобилях. Повышенная безопасность заключается в том, что при повреждении корпуса жесткий электролит не так активно взаимодействует с воздухом и не самовозгорается. К сожалению компания не указывает сроки интеграции этой технологии в свои смартфоны, но если они уже тестируют прототипы есть вероятность что скоро может выйти модель для китайского рынка для тестирования технологии на реальном устройстве.

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Источник: xiaomiui