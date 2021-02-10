Рейтинг самых мощных обновился: Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 778G рулят

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Смартфоны с чипами Qualcomm доминируют в рейтинге самых производительных

AnTuTu оценивает производительность смартфонов в баллах по собственной шкале. Делает это он на регулярной основе, определяя самых производительных ежемесячно. Прошел январь 2022 года, и пришло время узнать самых мощных в лагере Android. Рейтинг топовых устройств интересен тем, что в нем произошли серьезные подвижки из-за появления на рынке флагманов с Snapdragon 8 Gen 1.

Первые семь мест заняли смартфоны, которые построены на базе новейшей 4-нанометровой платформы Qualcomm. Лучшим же среди них стал iQOO 9 Pro с 12/512 Гб памяти. По итогам теста смартфон смог набрать 1 020 974 балла. «Серебро» с небольшим отставанием взял iQOO 9 и его результат составил 1 020 156 очков. В тройку лидеров сумел попасть realme GT 2 Pro, который также смог набрать в бенчмарке более 1 млн баллов.

Четвертое место досталось OnePlus 10 Pro, оставивший позади Xiaomi 12 Pro. Шестую строчку взял Motorola Edge X30, ставший первым смартфоном на рынке с чипом Snapdragon 8 Gen 1. На седьмую позицию смог пробиться Xiaomi 12. С восьмой по десятую строчку смогли удержать за собой флагманы прошлого года, получившие чипсет Snapdragon 888+: Black Shark 4S Pro, Nubia Red Magic 6S Pro и iQOO 8 Pro.

Если говорить о десятке самых производительных устройств среднего уровня, то здесь царит штиль. Новых чипов в этом сегменте в последнее время не появилось, поэтому предсказуемо тут серьезных перестановок не произошло и подтверждается, что самым мощным чипом в нише среднего класса является Snapdragon 778G. На устройства с этим процессором, включая версию Snapdragon 778G+, пришлось восемь мест из десяти в рейтинге.

Первые три строчки заняли iQOO Z5, Honor 60 Pro и Oppo Reno7 5G. На четвертом месте оказался Xiaomi Mi 11 Lite, единственный аппарат с платформой Snapdragon 780G. Пятым стал Xiaomi Civi, на шестой позиции оказался Honor 60 и на седьмую строчку взгромоздился Honor 50 Pro. С восьмую по десятую строчку взяли Honor 50, Oppo Reno6 5G и Huawei Nova 9.

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Источник: antutu