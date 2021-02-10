Рейтинг удовлетворенности пользователей: 10 лучших в мире Android

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Но это симпатии только на одном из рынков

Создатели бенчмарка AnTuTu с завидной регулярностью не только составляют рейтинг самых производительных устройств на рынке, но еще и составляют топ-10 пользовательских симпатий. В основу его появления ложатся оценки удовлетворенности пользователей своими устройствами. На днях AnTuTu опубликовал рейтинг тех смартфонов, которые получили наивысшие оценки от потребителей в Китае.

Первую строчку народного хит-парада занял Samsung Galaxy Note 20, который дебютировал в 2020 году и стал последним устройством в этой серии фаблетов. Пользователи довольны этим смартфоном на 97,25%. Серебро взял еще один представитель Samsung — Galaxy S21 Ultra, который вот уже скоро сложит свои полномочия уберфлагмана серии с приходом Galaxy S22 Ultra. Удивительно, но на третью строчку пробился не флагман, а аппарат среднего уровня Redmi Note 11 Pro+, обладающий 120-ваттной зарядкой и чипом Dimensity 920.

Четвертое место отвели Huawei P50 Pro и это подтверждает, что есть еще поклонники у этой опальной марки. Продукт этой же компании расположился на шестой строчке — Huawei Mate 40 Pro. Он лишь немного уступил Vivo S10 Pro, который оказался на пятом месте. С седьмого по десятое место заняли iQOO Z5, Honor Magic 3, Honor Magic 3 Pro и Oppo K9 Pro.

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Источник: antutu