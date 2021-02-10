Результаты GeekBench A17 Bionic для Apple iPhone 15 Pro показывают впечатляющее обновление производительности

122

Невероятный прирост в производительности будущих чипов от Apple

Новая утечка только что раскрыла производительность следующего поколения процессоров Apple SoC для смартфонов и планшетов. Новый A17 Bionic будет базироваться на 3-нанометровом техпроцессе, а его результаты GeekBench только что были обнародованы. Давайте посмотрим.

Новости поступили от известного технического ютубера Max Tech, который заметил A17 Bionic в тестах GeekBench 6. Исходя из того, что мы знаем в настоящее время, будущий A17 Bionic будет работать на таких устройствах, как iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, и будет изготовлен по 3-нм техпроцессу от TSMC. Новый передовой процесс позволит будущему A17 Bionic SoC стать более энергоэффективным, а также предложит улучшенную общую производительность.

Мы знаем, что компания купертино выкупила все производственные мощности по новому 3-нм техпроцессу TSMC. Глядя на результаты сравнительного теста, A17 Bionic удалось получить результат в 3986 баллов в одноядерном тесте и 8841 балл за многоядерный тест GeekBench 6. Это достаточно впечатляюще, учитывая, что эта производительность почти не уступает производительности M1 в MacBook.

Для сравнения, iPhone 14 Pro с A16 Bionic получил 2504 балла и 6314 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Это означает, что A17 Bionic предлагает почти 60% повышение производительности в одноядерном режиме и 40% повышение производительности в многоядерном процессоре по сравнению со своим предшественником. Имейте в виду, что это лишь неподтвержденный отчет, поэтому нужно воспринимать эту новость с уделом скептицизма.

Только на днях мы писали что новый Snapdragon наконец-то сможет составить достойную конкуренцию чипам от Apple и здесь мы видим цифры, которые не оставляют никаких шансов в борьбе для Android смартфонов. Что ж, будем ждать дальнейших новостей и сообщать вам самое интересное.

Читать также: Xiaomi Pad 6 Ultra: новые подробности, которые вас удивят

Источник: gizmochina