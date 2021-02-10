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Безопасность Samsung Knox Vault теперь будет доступно на смартфонах Samsung серии Galaxy A

07.10.2023 147 0

Большой шаг вперед от Samsung

Решение безопасности Samsung Knox Vault, ранее доступное только на флагманских устройствах, в 2024 году расширяется на телефоны среднего класса серии Galaxy A. Об этом было объявлено 5 октября на конференции Samsung Developers Conference (SDC) 2023 в Сан-Франциско.

 

samsung

 

Knox Vault – это аппаратное решение для защиты, которое изолировано от основной SoC смартфона. Это означает, что оно может продолжать защищать конфиденциальные данные даже если основной чипсет будет скомпрометирован.

 

В нем хранятся конфиденциальные данные вашего смартфона, такие как аппаратные ключи Android Keystore, аттестационный ключ Samsung и биометрические данные, такие как отпечатки пальцев. Эти данные защищены собственным процессором, памятью и энергонезависимым защищенным хранилищем Knox Vault.

 

До сих пор эта функция доступна только на флагманских устройствах Samsung, таких как Galaxy S, Galaxy Flip и Galaxy Fold. Но теперь компания расширяет свое присутствие на устройствах серии Galaxy A, начиная с 2024 года. Это первый раз, когда Knox Vault будет доступен по телефонам среднего класса с момента его дебюта в серии Galaxy S21 в 2021 году.

 

samsung

 

Пока неизвестно, будет ли Knox Vault доступен на всех устройствах Galaxy A 2024, но его расширение на телефоны среднего класса является положительным шагом для Samsung. Кроме того, компания также объявила, что ее телевизоры Neo QLED 8K получат Knox Vault позже в этом году.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 07.10.2023
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Безопасность Samsung Knox Vault теперь будет доступно на смартфонах Samsung серии Galaxy A