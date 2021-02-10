Samsung Galaxy S24 заставил известных информаторов спорить, кто прав?

Недавно Ice Universe поделился информацией, что Samsung Galaxy S24 Ultra получит корпус из титана, в отличие от алюминиевого S24 и S24 Plus.

Я испытал информацию о источнике factory. Только S24 Ultra представляет собой Titanium, и S24/S24+ представляет собой алюминиевый свет. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 6, 2023

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Однако другой инсайдер – Tech_Reve утверждает, что рамки из титана будут у всех моделей S24, но с подвохом – покрытие PVD для защиты от царапин только у S24+ и Ultra.

Титан намного тяжелее для обработки материал, чем алюминий. Не будет удивительным, что Samsung захочет сэкономить на этом. Тем более, как мы уже увидели по серии iPhone 15, вес титана для рамок примерно такой же, как и у версий с алюминиевым копусом.

Но использование титана тоже может повысить цену. Так что пока неясно, будет ли он эксклюзивом только для Ultra или для всех S24, потому что даже самые достойные инсайдеры не могут сойтись в прогнозах.

Источники - ice universe , tech reve