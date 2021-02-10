Робот-пылесос Roidmi EVE Plus: один из лучших и полезных гаджетов с секретом

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В наши дни тема роботов-пылесосов стала одной из популярных и востребованных. Они стали воплощением мечты о безупречном доме, которые делают уборку проще и быстрее. Мы решили приобщиться к обсуждению темы современных роботов-пылесосов и знакомим вас с одним из лучших представителей семейства умной техники для дома — Roidmi EVE Plus.

Начнем с того, что расскажем, что бренд Roidmi является частью экосистемы Xiaomi и появился на свет в 2015 году. Робот-пылесос Roidmi EVE Plus отличается от прочих устройств в своем ценовом сегменте тем, что он не только автоматический уборщик, но и предлагает систему дезинфекции и стерилизации.

Roidmi EVE Plus создан со вкусом, корпус из пластика и сам материал хорошего качества. Внешне устройство повторяет вполне традиционный робот-пылесос — круглая «шайба» больших размеров на колесиках с резиновыми протекторами для надежного сцепления с любой поверхностью. В комплект поставки входит сам девайс и зарядная база.

Задача любого робота-пылесоса — проехать по помещению так, чтобы не пропустить ни одного участка, очистить напольную поверхность и объехать препятствия, избегая столкновений. В этом Roidmi EVE Plus помогает система навигации на основе лидара четвертого поколения. Лазерный радар и алгоритм vSLAM отвечают за построение подробной карты помещения и для этого задействуется информация, которую считывают 30 встроенных датчиков. При необходимости можно создать навигационную карту, разделив площадь до 250 кв м на зоны и указать те, где уборка не требуется.

Есть возможность провести влажную уборку и для этого предлагается специальная съемная насадка, а также емкость для воды, совмещенная с контейнером для мусора емкостью 300 мл. Работу Roidmi EVE Plus обеспечивает двигатель с мощностью всасывания 2700 Па. Саму мощность можно регулировать в автоматическом или ручном режиме.

Преимущество Roidmi EVE Plus станция самоочистки, со встроенным модулем стерилизации, основанном на технологии очищения активным кислородом, которая активно используется в медицине. Она не только эффективно борется с неприятными запахами, но и убивает всевозможных паразитов: грибки, клещи, стафилококки, фишечная палочка и прочие.

Внутри Roidmi EVE Plus установлен аккумулятор емкостью 5200 мАч, который позволяет ему работать на одном заряде до 4-х часов. Этого времени более чем достаточно, чтобы убрать квартиру, и не один раз. Когда заряд подходит к концу, робот-пылесос автоматически возвращается на станцию зарядки, совмещенную со станцией самоочистки.

Настройка и работа с Roidmi EVE Plus осуществляется при помощи специального мобильного приложения ROIDMI, найти которое можно на просторах Google Play и App Store. Посредством программы можно выбрать вид уборки: влажная, сухая или комбинированная.

Roidmi EVE Plus — один из лучших роботов-пылесосов, который стоит рассмотреть к покупке. Он умеет автоматически подзаряжаться, хорошо «прыгает» через небольшие пороги и его можно выпускать на загрязненную поверхность. А еще у него есть станция самоочистки с функцией обеззараживания, которую могут предложить далеко не все модели из заданного ценового сегмента. Робот-пылесос Roidmi EVE Plus однозначно предлагает одно из лучших соотношений цена/качество.

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