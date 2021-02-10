Роль Карла Пея обнулили и запрет комментировать развитие OxygenOS и ColorOS

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Сотрудники OnePlus получили служебную записку, где им запретили отвечать на любые вопросы, касающиеся программных продуктов

OnePlus, которая с самого своего основания позиционировала себя как независимый бренд, на этой неделе объявила об усилении интеграции с Oppo. Начавшиеся в последние годы процессы по слиянию уже стали причиной ухода одного из основателей компании Карла Пея, а позже привели к тому, что в Китае смартфоны OnePlus начали выходить с оболочкой ColorOS от Oppo.

Процессы по сближению оказались эффективными и принесли свои положительные результаты, поэтому было решено еще больше интегрироваться двум компаниям. То, что Oppo и OnePlus были тесно связаны, не было большой тайной, но отныне они станут еще ближе. Было заявлено, что OnePlus сохранит свою независимость.

Общие и абстрактные формулировки в пресс-релизе о слиянии не давали полного понимания той модели ведения бизнеса, которую приняли обе компании, для чего затеяли весь сыр-бор с «глубокой интеграцией». Но, похоже, что компании и не намерены конкретизировать или четко дать понять широкой аудитории какой будет иерархия в этом союзе.

Так, известному сетевому информатору Эвану Блассу попала в руки служебная записка для сотрудников OnePlus, где помимо повествования о слиянии есть «Важное примечание». Им предписано работникам компании не отвечать на любые вопросы, касающиеся OxygenOS, ColorOS или о том, как усилившаяся интеграция влияет на них. Рекомендовано давать абстрактный ответ: «В настоящее время у нас нет обновлений для операционных систем. Следите за нашими официальными каналами».

Подобное поведение компании не только непонятно, но и способно вызвать тревогу у поклонников OnePlus за пределами Китая. Несмотря на то, что уже было подтверждено, что глобальные версии смартфонов продолжат выходить с OxygenOS, внутренняя служебная записка заставляет усомниться, что так будет всегда. Очень похоже, что, прежде всего, усилия двух компаний будут направлены на создание единого программного обеспечения, где за основу возьмут наработки ColorOS. Списывать со счетов перевод всех устройств OnePlus на ColorOS, нельзя.

Есть еще парочку интересных моментов в служебной записке. Так, Пит Лау назван основателем OnePlus, а вот имя Карла Пея предусмотрительно пропустили словно и не было такого соучредителя. Кроме того, в послание высказана мысль о желании завлечь в свою экосистему других пользователей Android и iOS. Судя по всему, компания планирует не только увеличить портфолио своих продуктов, но и предложить те, что совместимы с iPhone.

Было бы неплохо, чтобы OnePlus отреагировала на эту утечку и дала исчерпывающий комментарий, в котором бы пояснила цель и идею «глубокой интеграции» двух компаний.

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Источник: androidauthority