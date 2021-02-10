Oppo и OnePlus объединились

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OnePlus теперь официально суббренд Oppo?

По сети прокатилась новость, что OnePlus становится суббрендом Oppo. Поводом для этого послужил официальный пресс-релиз главы OnePlus Пита Лау. В нем он заявил о том, что сейчас «наступил поворотный момент для будущего OnePlus». Компания взяла курс на расширение ассортимента продуктов, где акцент сделают на высочайшее качество. А в этой ситуации OnePlus должна «адаптироваться как компания и как бренд».

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Пит Лау напомнил, что в последнее время они взяли курс на сближение с Oppo. В частности, состоялось объединение команд разработчиков и инженеров. И он считает, что такой шаг оказал свое положительное влияние. Поэтому решено и дальше продолжить интеграцию OnePlus и Oppo.

Так что же это все означает и какая выгода тут OnePlus? Глава компании отмечает, что у них появится еще больше ресурсов для создания более совершенных продуктов и повышения эффективности работы. В качестве примера он сослался на появление более быстрых и стабильных обновлений программного обеспечения.

При этом Пит Лау заявил, что «бренд OnePlus продолжит работать независимо, сосредоточившись на предоставлении вам лучших продуктов и опыта, как мы всегда делали». Продукты под маркой OnePlus продолжат выходить, компания будет проводить собственные мероприятия и будет держать обратную связь с пользователями.

Учитывая то, что обе компании являются «отпрысками» BBK и еще во время появления OnePlus говорили о том, что это наследие или суббренд Oppo, нынешнее заявление об «объединении» выглядит несколько странным.

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Компания решили перестать скрывать, кто кого «родил» и, кто на самом деле у кого в «подмастерьях»? И что на самом стоит за объявлением о сближении двух компаний? Все же надеемся, что в будущем появится больше конкретики что она OnePlus вложила в слова о «поворотном моменте». И кстати, за пределами Китая устройства OnePlus будут доступны, как и прежде, с оболочкой. OxygenOS.

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Источник: oneplus﻿