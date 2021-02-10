Российский магазин приложений RuMarket: укради и выдай за свое

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Сейчас одна из активно продвигаемых в России идей — создание собственного магазина приложений для Android. Уже и игроки определились, которые включились в гонку за умы и кошельки российских пользователей. Наиболее активно продвигается идея создания магазина приложений NashStore, который может заработать уже в мае.

Правда, за короткое время вряд ли удастся создать что-то действительно стоящее, для этого нет времени и ресурсов. Кроме того, многие разработчики попросту не захотят находиться в российском магазине приложений, каталог софта будет весьма скуден.

В забег за то, кто выведет быстрее на рынок российский магазин приложений, включился генеральный директор российского подразделения компании Gett, проинвестировав создание маркетплейса. На днях заработал RuMarket — пародия на Google Play. На данном этапе маркетплейс бесплатен для разработчиков и пользователей. Но в будущем обещана монетизация и модерация контента. Сейчас на его просторах можно найти несколько мобильных приложений от банков, попавших под санкции, и общее количество программ едва ли превысит отметку 100.

Проблема только в том, что RuMarket может быть результатом лишь банальной кражи. Энтузиасты установили, что магазин приложений основан на исходном коде программы F-Dtoid от британского программиста, где скрыли все функции, чтобы «замести следы» и попытаться скрыть факт подмены. Но спалились они на файлах локализации, где нашлось много строк, ссылающихся на репозиторий исходного кода F-Droid, но в самом значении указано RuMarket.

Поскольку RuMarket нигде не упоминает F-Droid, тогда как F-Droid разрешает модификацию программы, но с обязательным указанием исходного кода клиента. А об этом создатели RuMarket благополучно «забыли», чем нарушили правила F-Droid.

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Источники: wylsa, securitylab