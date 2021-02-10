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Разгадка тайны Realme GT Neo 6, выйдет ли он вообще и когда?

27.07.2023 87 0

Наконец-то разобрались с этим смартфоном "призраком".

Периодически в сети всплывали слухи о смартфоне от бренда Realme под названием GT Neo 6. Мы уже видели его основные характеристики и даже рендеры, но постоянно были какие-то противоречивые данные по срокам выхода смартфона.

 

Одни источники указывали, что его перепутали с Realme GT Neo 5 Pro и он выйдет под таким названием, другие писали, что это отдельный гаджет, но выйдет чуть позже. И вот известный инсайдер OnLeaks решил пролить свет на судьбу этого долгожданного смартфона.

 

Разгадка тайны Realme GT Neo 6, выйдет ли он вообще и когда? – фото 1

 

Компания Realme решила сделать его частью флагманской линейки и выпустить по имени GT5. Да, именно он станет тем младшим представителем на Snapdragon 8 Gen 2 и без перископной камеры, о котором мы писали в этой фотографии.

 

Для тех кто не в курсе вот основные характеристики будущего смартфона по истокам: 6.74-дюймовый 1.5K AMOLED экран с частотой развертки 144 Гц. Чип Snapdragon 8 Gen 2 и тройной камерой на 50 МП+8 МП+2 МП. Также смартфон получит чуть больший аккумулятор.

 

Разгадка тайны Realme GT Neo 6, выйдет ли он вообще и когда? – фото 2

 

Базовая версия получит батарею на 5200 мАч и зарядку на 150 Вт, а топовая – батарею на 4600 мАч и зарядку на 240 Вт. Точная дата анонса пока неизвестна, однако возможно его анонсируют уже в августе, и будем ждать обновленную информацию от инсайдеров.

 

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Источник: OnLeaks

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.07.2023
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Разгадка тайны Realme GT Neo 6, выйдет ли он вообще и когда?