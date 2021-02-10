Раскрытые характеристики Snapdragon 7 Gen 3: чип будет чем удивить - Digital Chat Station

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ТОП в среднем сегменте

Средний диапазон смартфонов наступает на пятки флагманам, некоторые процессоры по мощности действительно впечатляют. В линейке SoC Qualcomm есть серия Snapdragon 7, которая пытается позаботиться об этом сегменте рынка, и компания может быть на пути к запуску своей новейшей SoC в виде Snapdragon 7 Gen 3.

Известный информатор Digital Chat Station опубликовал спецификации будущего Snapdragon 7 Gen 3 под номером модели SM7550. Сообщается, что Snapdragon 7 Gen 3 сейчас тестируется, а также процессор производится по 4-нм техпроцессу TSMC. В состав SoC входит одно основное ядро с тактовой частотой 2,63 ГГц, три продуктивных ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц (предположительно Cortex-A715) и четыре эффективных ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц. Также ожидается, что он будет оборудован графическим процессором Adreno 720.

Если эта утечка окажется правдой, то Snapdragon 7 Gen 3 будет интересным промежутком между Snapdragon 7s Gen 2 и Snapdragon 7 Plus Gen 2, а не будет полным обновлением 7 Plus Gen 2.

Утечка Yogesh Brar оптимистично настроена по Snapdragon 7 Gen 3. Он отмечает, что первые телефоны с этой SoC ожидаются от суббренда Xiaomi Redmi, а ее выпуск ожидается в 1 квартале 2024 года. Будет ли это глобальный запуск или только на китайском рынке, неизвестно.

Серия Snapdragon 7 не находит столько покупателей, как серия Snapdragon 8, главным образом из-за своей цены. Цены Qualcomm делают предложения MediaTek выгодными особенно в среднем ценовом сегменте, где потребители готовы остановиться на определенных аспектах телефонов. Вот почему мы не видели много вариантов с 7-й серией, поскольку OEM-производители часто или поднимаются вверх по ценовой лестнице и получают серию Snapdragon 8 для своих телефонов или ищут альтернативы от MediaTek с меньшей стоимостью материалов. Хорошим примером является Poco F5 на Snapdragon 7 Gen 2, получивший большую популярность среди фанатов.

Остается увидеть, как Qualcomm позиционирует Snapdragon 7 Gen 3 и как хорошо потребители и OEM-производители воспримут его.

Источник: gizmochina