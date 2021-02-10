Распродажа Logitech G903 Lightspeed Wireless Hero: Царская геймерская мышь всего за 3829

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﻿Скорость и удобство в одном

Logitech G903 Lightspeed Wireless Hero – это наличие 7-11 программируемых кнопок, возможность смены веса и беспроводной режим работы Lighspeed, который не уступает ведущему режиму.





Logitech G903 Lightspeed – беспроводная игровая мышь, которая находится практически на самой высокой ступени модельного ряда игровых решений производителя. Героиня этого материала предлагает ее владельцу необычную, но удобную форму корпуса, беспроводную работу в течение длительного времени без подзарядки и настраиваемый функционал клавиш, как и выбор количества клавиш по вашему усмотрению, что является одной из главных особенностей модели G903 Lightspeed.





Мышка имеет много настроек, включая даже регулировку веса грызуна. Мышка сама по себе симметрична, достаточно велика, смотрится стильно. Подсветка реализована в двух зонах – логотип и индикатор активного профиля. Кнопки на левой стороне можно демонтировать и установить на место заглушку. Собственно, вообще можно полностью убрать их с обеих сторон, если вдруг это потребуется.





Скользит мышь на шести тефлоновых ножках совершенно разных размеров и формы. Сердцем манипулятора является сенсор Hero 25K (бывший 16K), дополненный 32-битным процессором ARM и встроенной памятью для хранения 5 профилей настроек.

Позади корпуса снизу реализован отсек для установки комплектного груза или модуля Powerplay, который докупается отдельно в составе одноименного комплекта, чтобы мышь поддерживала беспроводную зарядку.





Для управления параметрами своей периферии изготовитель создал программное обеспечение Logitech G HUB. Там можно настроить все, что вам нужно.

Приобрести мышку можно по ссылке ниже:

Logitech G903 Lightspeed Wireless Hero – 3829 грн.

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